Huawei presenta a Monaco lo smartphone Mate 30 e guarda al futuro

Monaco, 19 set. (askanews) - Huawei a Monaco di Baviera ha presentato il Mate 30 Pro, lo smartphone top di gamma di ultima generazione, che arriva in un momento complesso per l'azienda cinese che non ha certo intenzione di arretrare sul mercato della telefonia nonostante il bando imposto da Trump.Nel giorno delle presentazione dei gioiellino di casa Huawei dal design accattivante ma soprattutto con una fotocamera con ottiche Leica davvero fuori dal comune, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha chiesto agli Stati Uniti di togliere il colosso cinese dalla "lista nera", in modo che la sua società possa ricominciare a fornirgli i propri prodotti.Ma intanto Huawei non si lascia certo scoraggiare e alla presentazione della serie Mate 30, il ceo Richard Yu, ha annunciato che i prodotti arriveranno sul mercato senza app Google e con la versione Open Source di Android.Il Mate 30 Pro ha un display da 6,53 pollici che Huawei chiama Horizon Display. Il concetto del tutto schermo viene portato all'estremo con un vetro curvato a 88 gradi che abbraccia anche i lati. Tante le novità tutte da scoprire, il super smartphone sarà disponibile in Europa entro la fine dell'anno.