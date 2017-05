Il gesuita cosmologo: vita extraterrestre, Dio avrà la soluzione

Roma, (askanews) - "Sicuramente Dio ha la soluzione". Il gesuita Gabriele Gionti, cosmologo della Specola vaticana, commenta così le ultime scoperte della Nasa su pianeti che potrebbero ospitare la vita. "Noi sappiamo dalla Sacra scrittura e dalla nostra tradizione che Gesù di Nazareth è stato il messia, figlio di Dio, che ha portato la redenzione sulla terra", spiega. Se la realtà della vita extra-terrestre venisse confermata "è chiaro che questo porrà dei problemi per la teologia". Ma "dobbiamo accettare il problema: non abbiamo ancora la soluzione, sicuramente Dio ha la soluzione a questo e ha fatto le cose in modo tale che quando arriveremo anche questa verità teologica ci meraviglieremo. Per adesso non lo sappiamo ma sicuramente lui ci ha donato gli strumenti razionali e spirituali per potere ragigungere anche questa verità".