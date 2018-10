Il podcast personalizzato grazie alla piattaforma ForTune

Milano (askanews) - Una playlist personalizzata di podcast, news e musica basata sugli interessi degli utenti, la rivoluzione dell'ambito della fruizione di contenuti audio arriva da ForTune, una startup che sta attualmente svolgendo il Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs, l'acceleratore d'impresa di LVenture Group. Si tratta in pratica di una unica radio personalizzata spiega Francesco Tassi, Ceo di ForTune."I nostri utenti sono persone curiose che vogliono imparare che vogliono ascoltare qualcosa di interessante durante tutta la giornata, l'audio offre questa possibilità, perchè è sempre accesso anche quando lo schermo è spento e quindi quando facciamo altre attività. Tipicamente sono persone dai 25 ai 44 anni che si muovono per lavoro o per altre necessità, viaggiano in auto, prendono la metro, vanno in palestra ".ForTune offre gratuitamente un flusso personalizzato basato sugli interessi degli utenti, che per abilitare l'ascolto on demand, devono sottoscrivere un abbonamento mensile."Noi vogliamo essere entro il 2019 la prima piattaforma per l'ascolto di podcast in Italia. L'audio è una realtà, gli smart speaker, sono una grandissima opportunità perchè danno la possibilità di interagire attraverso comandi vocali con un mondo che è quello dell'audio, e hanno una curva di adozione che è superiore a quella degli smartphone quando uscirono all'epoca".Dal punto di vista degli autori, loro possono vendere pacchetti di podcast di un tema specifico: ForTune condivide i profitti sulle vendite."Uscirà ad Halloween, il 31 ottobre una serie prodotta da noi che si chiama "La casa nella notte" è una serie horror, poi stiamo producendo una serie che si chiama "Trends" che parla di tendenze in vari campi l'intelligenza artificiale, blockchain ed economia".I produttori di digital audio possono dunque stabilire una relazione con la loro audience, grazie ad un sistema di comunicazione integrato nella piattaforma.