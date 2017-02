Il robot fattorino consegna a domicilio, al via test in Usa

Washington (askanews) - Il futuro delle consegne a domicilio viaggia sui marciapiedi di Washington: è alto circa mezzo metro, ha sei ruote, nove telecamere, la forma di un cubo e fa parte della nuova generazione di robot fattorini studiati per rivoluzionare il mercato. Il progetto pilota è dell'azienda americana Starship technologies, una startup creata dai fondatori di Skype, che sta testando i suoi dispositivi nella capitale con l'idea di allargare a breve il test ad altre città."Ha 9 telecamere di fronte e dietro, audio in entrata e in uscita così noi possiamo ascoltare le persone e parlarci direttamente al momento della consegna - spiega Henry Harris Burland di Starship - quando il robot sta facendo una consegna il coperchio è bloccato, non si può vedere cosa c'è dentro e soprattutto non si può rubare niente, se qualcuno prova ad aprirlo suona un allarme, è difficile farla franca col robot anche perché ovviamente il suo percorso è tracciato, noi sappiamo sempre esattamente dove si trova".Il robot è studiato per viaggiare sui marciapiedi, come fosse un pedone, non per andare in strada fra le macchine, ad una velocità di circa 6 chilometri all'ora. Nonostante l'andatura lenta, ma sicura anche grazie alle telecamere che permettono di fargli evitare gli ostacoli, i suoi ideatori sostengono che questo modello sia più efficiente dei droni per le consegne, testati ad esempio da Amazon: è più economico da costruire e da gestire.L'obiettivo è riuscire a fare consegne nel raggio di circa 3 chilometri entro 15-30 minuti: il cliente potrà ordinare una pizza, farsi portare la spesa e controllare tutto il percorso tramite un'app. Il contenitore non è riscaldato nè refrigerato: l'ambizione è fare consegne così velocemente da non averne bisogno.