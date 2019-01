Las Vegas (askanews) - Imparare a programmare con la bacchetta di Harry Potter. È una delle creazioni di Kano, società che produce kit per insegnare ai più piccoli l'arte del "coding"."È una bacchetta magica, come quella che si vede nei film di Harry Potter - ha spiegato ad askanews David Ortiz Lapaz di Kano, che ha portato le sue ultime novità al Ces 2019 di Las Vegas. "Come funziona? È un device bluetooth che prima va assemblato, ognuno costruisce il suo, e poi può essere connesso con qualsiasi computer o tablet". Basta scaricare un'app con cui programmarla e poi la bacchetta fa la sua magia, come in un film di Harry Potter, ma usando la tecnologia.È il principio su cui si basano tutti i prodotti di Kano, dal kit per creare scritte con le luci al tablet assemblabile. "Ci occupiamo di spiegare la tecnologia e renderla accessibile alle persone di tutte le età. Quello che facciamo è costruire un sistema di prodotti che insegnano a programmare divertendosi contemporaneamente. Tutti seguono lo stesso principio: prima li costruisci, poi impari a programmarli e poi ci giochi".