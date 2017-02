In crociera come Star Wars, da Msc il catalogo in mixed reality

Milano (askanews) - A vederlo ricorda un po' gli ologrammi di Star Wars o il teletrasporto di Star Trek; la mixed reality, a metà strada tra realtà virtuale e realtà aumentata, per la prima volta fa il suo esordio nell'ambito dei cataloghi turistici promozionali grazie a Msc Crociere.Il catalogo delle offerte turistiche 2018-2019, infatti, grazie a un cardboard da indossare con il proprio smartphone dopo aver scaricato l'app "MSC 360VR" dall'Apple Store o da Google Play, proietta i viaggiatori nel futuro, con la possibilità di vivere veri e propri tour virtuali a bordo delle navi della flotta e di passeggiare nei luoghi in cui queste arriveranno, quasi come se si fosse già sul posto. Per esempio è possibile viaggiare tra le vie dell'Avana su una vecchia cabriolet, prima ancora di decidere se prenotare o meno la crociera a Cuba. Inoltre, attraverso la realtà aumentata, si potranno ammirare da vicino i modellini in 3D delle navi del futuro, come se fossero appoggiati sul catalogo.Quattro di queste sono già in costruzione e saranno dotate del meglio che la tecnologia moderna può offrire. La prima di esse, MSC Meraviglia, sarà pronta nel giugno 2017, seguita a dicembre da MSC Seaside e poi da MSC Seaview e MSC Meraviglia, che solcheranno il mare rispettivamente nel 2018 e nel 2019.