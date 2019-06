Instagram aggiunge i testi delle canzoni alla musica nelle Storie

Milano, 7 giu. (askanews) - Una nuova funzionalità per gli appassionati di Stories su Instagram. Ora è possibile aggiungere automaticamente i testi delle canzoni alla musica utilizzata nelle storie.Gli sticker musicali sono parte importante dell'espressione su Instagram e i modi per connettersi attraverso la musica sul social network sono davvero tanti: ad esempio, è possibile aggiungere musica alle Storie, collegarsi con gli artisti o selezionare la parte di canzone che si vuole condividere scorrendo avanti e indietro sulle tracce disponibili. E poi ci sono tante divertenti funzioni tutte da scoprire per rendere uniche le nostre storie.