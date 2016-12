Istat: boom per gli acquisti online, conquistano 1 italiano su 2

Milano (askanews) - Si comprano viaggi, elettrodomestici, vestiti ma si fa anche la spesa quotidiana: in Italia è boom per gli acquisti online: lo shopping sulla rete conquista un italiano su due. Secondo l'Istat rispetto al 2015 è aumenta dal 48,7% al 50,5% la quota di individui che hanno navigato in Internet e effettuato acquisti online nei tre mesi precedenti l'intervista.Sono più propensi all'e-commerce gli uomini (54,4%), le persone tra i 20 e i 34 anni (60,0%) e i residenti nel Nord-est (55,8%). I beni più acquistati sono i servizi riguardanti "viaggi e trasporti" (40,9%) e "abiti e articoli sportivi" (40,2%), resta invece ancora poco diffuso l'acquisto di prodotti alimentari (8,6%).I servizi più utilizzati online sono quelli bancari e quelli di pagamento usati dal 34,4% degli utenti, mentre il ricorso alle Rete per vendere merci o servizi (per es. tramite ebay) è praticato dal 9,3% degli utenti (con una diminuzione di 4 punti percentuali rispetto al 2015). Si registra nel 2016 una forte distanza tra il Nord e il Mezzogiorno, di 20 punti percentuali per l'e-banking e di più di 10 punti per i servizi di pagamento.