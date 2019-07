Milano, 22 lug. (askanews) - Italia in grande evidenza al Royal International Air Tattoo 2019 di Fairford, in Gran Bretagna, uno dei più importanti appuntamenti europei nel settore dell'aviazione militare.Le Frecce Tricolori hanno ottenuto il RAFCTE Trophy, assegnato alla migliore dimostrazione in volo di una pattuglia straniera.La bandiera italiana disegnato in cielo con i fumi delle Frecce ha incantato la platea mentre le evoluzioni degli Mb339 della Pattuglia acrobatica nazionale, ai comandi del maggiore Gaetano Farina e del capo formazione maggiore Stefano Vit, hanno fatto letteralmente trattenere il fiato alle migliaia di visitatori presenti.Molto apprezzata anche la presenza del Reparto sperimentale volo dell'Aeronautica con i display del C-27J "Spartan" da trasporto, dell'Eurofighter e, soprattutto del jet da addestramento avanzato M-346 "Master" dell'italiana Leonardo-velivoli.