L'Italia al Ces: pavimento si ricarica e albero accumula energia

Las Vegas (askanews) - La regione Sardegna porta al Ces 2018, la fiera di tecnologia consumer di Las Vegas, 7 startup, all'interno della prima missione italiana al consumer electronic show. Tra queste c'è Veranu, che ha realizzato e brevettato un pavimento intelligente capace di trasformare i passi di chi ci cammina sopra in energia elettrica pulita per ricaricare cellulari o accendere luci led o dare informazioni sulle persone. Alessio Calcagni è fondatore e Ceo."Tu cammini su una celletta di carico piezo elettrica, questa risponde con un segnale energetico commutato in una batteria, più passi, più si crea energia. Si rivolge ad aziende private con locali molto affollati perché più gente ci passa più posso avere energia e informazioni che posso ricavare dai passi di chi ci cammina hanno più valore che in una casa privata".Namastree sfrutta il concetto dell'albero, un essere vivente autosufficiente per natura, per riprodurlo in un dispositivo alto 7 metri con 4 di diametro capace di generare energia tramite il fotovoltaico e accumulare energia. Marco Tegas è il Ceo."Mette l'energia nelle batterie al suo interno e la riutilizza per diversi servizi relativi a sicurezza ed emergenze, come la purifica dell'aria, la creazione dell'acqua tramite la condensa dell'aria, ricarica di auto, moto e bici elettriche e chiamate di emergenza.Il prodotto si rivolge ad entri pubblici come i comuni, no profit e privati che hanno bisogno di un sistema autonomo, il costo si aggira sui 50-70mila euro. Il primo prototipo, in alluminio e vetro resina, è stato installato a Lanusei."L'ambito privato può essere un centro commerciale che ha bisogno di un dispositivo da montare e con monitoraggio oppure per persone che fanno missioni in montagna o posti difficilmente accessibili".A unire le due storie c'è Club Srl, che ha investito con tre partecipazioni al Ces, compresa quella di Autenticoo, come spiega Giovanni Sanna, che dopo essersi laureato in economia a Cagliari ha studiato e lavorato negli Stati Uniti e a Londra per poi tornare in Sardegna a vivere e aiutare le giovani imprese innovative a crescere."Ci occupiamo di investimenti in startup innovative, entriamo nel capitale quando da idea diventano azienda e le supportiamo nella crescita nei mercati internazionali come investitori da un lato e consulenti strategici dall'altro".Prossimi obiettivi espandersi negli Stati Uniti e andare in Asia, in Giappone in particolare per capire come posizionarsi su questi mercati.