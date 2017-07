L'uomo vitruviano in 3d svela il segreto di Leonardo da Vinci

Milano (askanews) - L'uomo vitruviano di Leonardo prende vita alla mostra Leonardo3 di Milano, interamente dedicata al genio italiano. Una nuova installazione multimediale attraverso la tecnologia 3d svela i dettagli del celebre disegno anatomico, il manifesto delle proporzioni ideali del corpo umano.La ricostruzione tridimensionale mostra come è stato realizzato il disegno e qual è il suo scopo: usare la scienza per eccellere nell'arte, vero segreto della genialità di Leonardo come spiega Mario Taddei, curatore dell'installazione."Lo scopo finale è quello di dare delle proporzioni all'interno del corpo umano in modo da essere un ottimo pittore, il segreto di Leonardo era quello di capire quali erano le proporzioni corrette del corpo umano e poi di dipingere. In realtà l'uomo vitruviano era stato studiato da Vitruvio per applicarlo all'architettura, Leonardo in realtà lo ruba a Francesco di Giorgio che lo aveva disegnato prima di lui e lo riutilizza a scopi artistici".Questo il segreto di Leonardo dunque: i suoi capolavori pittorici non sono solo frutto di un dono innato, ma di uno studio intenso e continuo, dell'amore per la scienza e della curiosità per tutte le attività umane.Un interesse così vasto che lo ha portato a eccellere in una moltitudine di settori, artistici e scientifici. Ne sono un esempio le sue geniali invenzioni, catapulte, ponti, rudimentali strumenti di volo. Molti raccolti e ricostruiti nel Museo in Piazza della Scala che si affaccia sulla Galleria Vittorio Emanuele e che ora comprende anche una sezione in cui è possibile montare e smontare alcuni dei suoi macchinari. Per sentirsi almeno per un po' come Leonardo da Vinci.