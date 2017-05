La Startup Week conquista Roma, obiettivo: investire di più

Roma, (askanews) - Una fotografia sulle startup a Roma; le proposte per migliorare il sistema imprenditoriale e delle innovazione nella città eterna. E' questo il bilancio della prima edizione della Rome Startup Week, che ha l'ambizioso obiettivo di diventare un appuntamento fisso sulle start-up nella Capitale.L'appuntamento, organizzato dal network della filiera RomaStartup, ha ospitato le best practics a livello mondiale in tema di innovazione. Tra gli ospiti internazionali anche Nir Barkat, sindaco di Gerusalemme, che ha raccontato la sua esperienza di imprenditore digitale prima di diventare sindaco e il bagaglio tecnologico e innovativo portato poi all'interno della politica. In Campidoglio anche un summit di startup (Scale - Startup City Alliance of Europe) un network europeo di operatori governativi del settore che vedrà la presenza a Roma di oltre trenta delegati provenienti da Vienna, Berlino, Barcellona, Francia, Finlandia, Bruxelles, Lisbona, che si confronteranno sulle prossime iniziative da intraprendere in campo startupcity europee.