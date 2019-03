Lanciata la navetta Crew Dragon di SpaceX, a bordo un manichino

Roma, 2 mar. (askanews) - La nuova capsula Crew Dragon sviluppata dalla SpaceX di Elon Musk per la Nasa si è separata con successo dal razzo che l'ha messa in orbita poco dopo il decollo. Una missione di prova senza equipaggio, destinazione, la Stazione spaziale internazionale (Iss).Ideata per trasportare prossimamente astronauti nello spazio, ha a bordo solo Ripley, un manichino che si chiama così in omaggio alla Ellen Ripley, protagonista di Alien.Crew Dragon dovrebbe raggiungere la Iss verso le 12 italiane del 3 marzo 2019.Se la missione si svolgerà senza incidenti, il prossimo viaggio avrà a bordo due astronauti, in teoria prima della fine dell'anno. La Nasa ha investito nel programma Commercial Crew per tornare a lanciare astronauti nello spazio senza il supporto russo.