Luca Parmitano in collegamento dall'Iss col forum Ambrosetti

Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) - Filo diretto con lo Spazio da Cernobbio (Co). Tra gli ospiti del forum Ambrosetti 2019 c'è anche l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano, in orbita per la missione di lunga durata dell'Esa "Beyond", in collegamento Audio/video dalla Stazione spaziale internazionale (Iss)."A bordo della Stazione abbiamo circa 50 esperimenti europei, 300 in totale che effettueremo nell'arco dei 200 giorni di missione - ha spiegato - la ricerca spaziale ha ricadute importanti in ambito commerciale e tecnologico e può essere usata per migliorare la vita sulla Terra e preparare la strada per spingerci oltre l'orbita bassa terrestre, 'Beyond' appunto, e preparare l'Europa per un'esplorazione ancora più lontana". La ricerca, ha aggiunto Parmitano, permette di "seguire eventi come l'uragano Dorian, gli incendi in Amazzonia, analizzare l'aria della Terra per aiutare gli agricoltori".Luca Parmitano, che vola nello Spazio per la seconda volta dopo la missione "Volare" dell'Asi nel 2013, a ottobre sarà il primo italiano a ricevere il comando della Stazione spaziale internazionale.