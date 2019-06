Microsoft svela la nuova Xbox, al lancio c'è anche Keanu Reeves

Roma, 10 giu. (askanews) - Un ingresso da star, quasi un tuffo nel passato ai tempi di Matrix. Keanu Rives è salito sul palco dell'evento Microsoft a Los Angeles per la prima presentazione mondiale della nuova Xbox, la consolle di nuova generazione che sarà ufficialmente rilasciata nel 2020, su cui l'azienda sta puntando molto e su cui ha voluto dare una piccola anticipazione.Phil Spencer a capo della divisione Xbox ha svelato ciò che verrà dopo la Xboxe One, "Project Scarlett" e che punta a sfidare le nuove generazioni di PlayStation a cui sta lavorando Sony. Tutto ormai si gioca sullo streaming, con servizi di abbonamento, in stile Netflix anche per i videogiochi ai data center nel cloud. "Che tu stia usando una console nel nostro data center o una console a casa, a ottobre 2020 sarai in grado di usare il nostro cloud di gioco per giocare ovunque tu vada".E l'attore ha aggiunto: "Lasciatemi dire che la sensazione di essere qui, di percorrere questa evoluzione verso il futuro toglie letteralmente il fiato. Siete senza fiato?".Un mercato quello dei videogiochi in continua evoluzione, secondo Microsoft negli ultimi vent'anni il numero dei giocatori nel mondo si è triplicato. Ma il futuro adesso è garantire a tutti di giocare ovunque e con qualsiasi dispositivo connesso.