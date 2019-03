Novità su Twitter, lanciate nuove funzionalità della fotocamera

Roma, 14 mar. (askanews) - Twitter ripensa al modo in cui le immagini e i video vengono twittati e condivisi in tempo reale e lancia un primo aggiornamento per foto e video.L'idea è questa: è facile twittare un pensiero in 280 caratteri, più facile ancora scattare una foto o registrare un video di ciò che si sta vedendo.Le modifiche sulla App riguardano l'accesso rapido alla fotocamera. Basta scorrere verso sinistra e appare la modalità videocamera. Un modo molto veloce che permette di twittare subito. L'aggiornamento, inoltre, rende foto e video piu grandi e coinvolgenti. Ed è stato aggiornato anche il layout delle conversazioni per renderle più semplici e intuitive.Questo è solo l'inizio, fanno sapere dal social network, ci saranno altri aggiornamenti della fotocamera affinché tutti possano partecipare alle conversazioni e condividere cio che stanno vivendo. Ad esempio, se l'utente si trova in una situazione in cui vuole twittare e dispone della geolocalizzazione, l'opzione fotocamera suggerirà automaticamente hashtag e posizione. Questa nuova opzione sarà disponibile in concomitanza dei grandi eventi e dei giochi sportivi negli Stati Uniti e si estenderà successivamente.