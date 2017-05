Passeggiata spaziale numero 200 sulla Stazione Internazionale

Milano (askanews) - Passeggiata spaziale numero 200 sulla base orbitante, che ruota intorno alla Terra a 400 km d'altezza e a 28mila km all'ora. La prima fu compiuta il 7 dicembre 1998.Il comandante della Expedition 51, Peggy Whitson e l'astronauta della Nasa, Jack Fischer, assistiti dall'astronauta francese dell'Esa, Thomas Pesquet, sono usciti all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale per una missione extraveicolare della durata prevista di 6 ore e mezza.Compito degli astronauti americani, sostituire l'exPCA, un grande box avionico che contiene cavi dati ed elettrici per gli esperimenti scientifici della base e sostituire alcuni elementi conservati fuori dalla base orbitante.Peggy Withson si conferma inoltre sempre più la donna dei record dello Spazio: prima donna a comandare due volte l'Iss e detentrice del primato americano per il maggior tempo trascorso in orbita e di quello femminile per il maggior numero di Eva, con la passeggiata spaziale numero 200 nella storia dell'Iss conquista anche il terzo posto nella classifica del numero di ore comulative impiegate in missioni extraveicolari.