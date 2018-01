Passeggiata spaziale sull'Iss per riparare il braccio robotico

Houston (askanews) - Passeggiata spaziale di oltre 5 ore sulla Stazione spaziale internazionale per riparare il braccio robotico canadese Canadarm 2 che consente, tra le altre cose, di catturare le navette cargo in arrivo e agganciarle alla base orbitante.I due astronauti della Nasa, Mark Vande Hei e Scott Tingle sono rimasti fuori dalla Iss dalle 7.30 alle 12.49 (ora italiana) per sostituire una delle due "mani" supplementari del braccio robotico, lungo 17 metri, i cui cavi si erano usurati. È la seconda volta in 3 mesi che il braccio robotico richiede questo tipo di manutenzione.A questa Eva (Extra-vehicular activity), la numero 206 nella storia dell'Iss, ne seguirà una seconda il 29 gennaio 2018, in cui Vande Hei, questa volta accompagnato dall'astronauta giapponese Norishige Kanai, completerà la riparazione.