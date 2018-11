Premi Balzan, Strathern: l'antropologia sociale aiuta il clima

Roma, 26 nov. (askanews) - Un riconoscimento per gli studi sull'antropologia femminista e un incoraggiamento per i giovani ricercatori della Papua Nuova Guinea che hanno lavorato con lei: soddisfatta l'antropologa Marilyn Strathern che ha ricevuto ai Lincei il Premio Balzan 2018 per l'antropologia sociale."Il Premio Balzan ha per me un doppio significato. Il primo è la citazione di alcuni dei miei primi studi sull'antropologia femminista. È meraviglioso che questo sia stato riconosciuto oggi, è molto importante per me. Il secondo è che, come sapete, una parte del premio serve a incoraggiare giovani ricercatori e questo è un modo per me di rendere tangibile il mio ringraziamento alla gente di Papua Nuova Guinea, dove ho condotto molti dei miei studi, perché io spero di coinvolgere giovani ricercatori provenienti da quell'area in nuovi progetti"."L'antropologia sociale - sottolinea la studiosa - è importante per capire la società di oggi: bisogna studiare come le persone contestualizzano i loro rapporti e come percepiscono una serie di temi. Nel nostro contesto di crisi climatica per esempio, alcuni dei contributi delle conoscenze indigene di cui gli antropologi sono a conoscenza possono essere molto utili".