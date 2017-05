Primo volo a Shanghai per il C919, il primo aereo "made in China"

Shanghai (askanews) - È stato un successo il primo volo del C919, il primo aereo di linea a corto e medio raggio interamente costruito in Cina, dall'industria Comac (Commercial aircraft corporation of China).Il velivolo che, nel suo segmento, si candida a essere il concorrente dell'Airbus A-320 e del Boeing 737, i più diffusi al mondo, è decollato dalla pista di Shanghai con un equipaggio di 5 persone ed è rimasto in volo per 80 minuti a circa 3mila metri raggiungendo, per questo volo inaugurale, la velocità di soli 300 km all'ora, prima di far ritorno sullo stesso aeroporto, dove i piloti sperimentatori sono stati accolti come dei veri e propri eroi, con tanto di red carpet.