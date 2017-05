Pronto al volo il C919, primo aereo di linea "Made in China"

Shanghai (askanews) - Il primo jet di linea di nuova generazione interamente "Made in China" è quasi pronto a spiccare il volo. Il C919 è un bireattore di linea a corto e medio raggio da circa 160 passeggeri (a seconda delle versioni), progettato e realizzato dalla cinese Comac (Commercial Aircraft Corporation of China), il cui primo volo dovrebbe avvenire venerdì 5 maggio 2017, sull aeroporto Pudong di Shanghai.Con questo progetto la Cina, che entro il 2024 dovrebbe superare gli Stati Uniti come più grande mercato al mondo nel trasporto aereo passeggeri, lancia la sfida ai grandi colossi mondiali dell'industria aerospaziale come Airbus e Boeing, candidandosi come outsider d'eccezione nella competizione per accaparrarsi le commesse dei grandi vettori aerei che rinnoveranno le proprie flotte entro i prossimi 20 anni. Il C919, dunque, verrà offerto come alternativa ai Boeing 737 e agli Airbus 320, gli aerei più diffusi al mondo.Se è vero, però, che secondo gli analisti nei prossimi due decenni solo la Cina avrà bisogno di almeno 6mila nuovi aerei, per un valore di circa 600 miliardi di dollari, è anche vero che per adesso i possibili clienti della Comac dovrebbero essere soltanto cinesi, perché le autorità aeronautiche occidentali non hanno ancora concesso all'azienda cinese le necessarie autorizzazioni per volare nei rispettivi spazi aerei. Per ora ci sono ordini e opzioni per almeno 235 aerei da parte di una decina di compagnie cinesi, ma anche la statunitense Gecas e l'irlandese Ryanair starebbero valutando il progetto. Se tutto andrà come si spera, le prime consegne dovrebbero iniziare nel 2019.L'aereo "Made in China" verrà realizzato in 6 versioni, comprese una cargo e una militare. Il numero di passeggeri, come dicevamo, varia da 156 a 174 a seconda dell'allestimento. L'autonomia massima è di 5.555 Km, il velivolo è lungo 39 metri,alto 12 e ha un'apertura alare di circa 36 metri. I motori sono due turbofan Cfm da 13.500 kg di spinta che lo fanno volare a una velocità di oltre 800 Km all'ora.