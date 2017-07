Rivoluzione in strada: Tesla consegna le prime Model 3

Fremont (askanews) - Una rivoluzione elettrica sulle strade. L'attesa è finita, Tesla Motors ha consegnato le prime innovative ed ecologicamente etiche Model 3. Il padre e padrone Elon Musk ha presentato il suo ultimo gioiellino nella fabbrica di Fremont in California dove una trentina di acquirenti hanno ricevuto le chiavi della prime Tesla Model 3, la berlina elettrica di medie dimensioni.Si tratta di clienti coraggiosi che hanno creduto nella scommessa lanciata da Elon Musk, visto che hanno comprato l'elettrica senza mai aver visto il modello definitivo e senza conoscerne le caratteristiche tecniche."In termini di produzione, la sfida principale nei prossimi 6-9 mesi sarà di riuscire a produrre un enorme numero di automobili. Saremo francamente in un inferno produttivo, mai io dico benvenuti all'inferno" ha detto Elon Musk un po' emozionato.La Model 3 è una versione più piccola e più abbordabile della Model S, e di conseguenza avrà meno autonomia, meno potenza e funzioni". Il modello Standard della "piccola" di casa Tesla costerà 35.000 dollari, offrirà 354 km di autonomia, ha un'accelerazione da 0-100 km in 5,6 secondi e avrà una velocità massima di poco più di 200 all'ora ovviamente è super silenziosa. Il modello ad autonomia, per così dire più estesa, della Model 3 offrirà invece circa 500 km oltre ad essere leggermente più veloce.La sfida verde sulle strade è ufficialmente partita.