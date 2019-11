Roma celebra Leonardo con la mostra-evento "Exploring The Genius"

Roma, 19 nov. (askanews) - Una settimana per celebrare, a Roma, il genio di Leonardo Da Vinci, a ridosso della conclusione delle celebrazioni per il cinquecentenario della sua scomparsa. Il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Via della Conciliazione a Roma ha inaugurato con Un Open Day per scuole, visitatori e turisti la mostra-evento "Leonardo - Exploring The Genius", esposizione collettiva di opere contemporanee incentrata sul maestro toscano che si integrerà negli spazi del celebre museo permanente della Capitale fino al prossimo 25 novembre.Il percorso espositivo raccoglierà opere di artisti contemporanei, installazioni, quadri e sculture dedicati ai capolavori e alle invenzioni più celebri del genio rinascimentale.Negli spazi del museo, cinque sale tematiche con 50 macchine ingegnose ricreate dai disegni originali di Leonardo ed una pinacoteca con le 23 riproduzioni pittoriche più fedeli al mondo dei capolavori del genio rinascimentale, saranno esposte le suggestive opere di Marco Innocenti, in arte Brivido Pop, con i più celebri lavori leonardiani riletti in chiave moderna, realizzati su tela tramite collage digitali e caratterizzati da aggiunte di pezzi di carta strappata da poster pubblicitari. Leonardo Da Vinci sarà raccontato in chiave "pop" anche dall eclettica artista Adriana Soares, che con la sua collezione dal titolo "Leonardo - Viaggio nel Tempo" racconterà il genio universale come poliedrico visionario del futuro, e dal maestro Vincenzo Maugeri con il dipinto "Leonardo Sempreverde". Spazio anche all arte scultorea grazie alla presenza di un busto in bronzo della Gioconda, l iconica ed enigmatica opera di Leonardo prenderà forma grazie all omaggio del maestro romano Amedeo Ferrari. Tra gli elementi della mostra dedicata al Genio Universale non mancheranno neanche i gioielli, con la collezione "Segreta Armonia" della designer Gioia Capolei e le creazioni dell Associazione OTP-Officine di Talenti Preziosi di Marina Valli, altra eccellenza italiana nel settore dei preziosi."Leonardo - Exploring The Genius" è un'iniziativa ideata dall'Associazione Double di Rosaria Melia e dal Museo Leonardo Da Vinci Experience di Roma in collaborazione con la Bottega Artigiana Tifernate.