Mosca (askanews) - La Russia ha lanciato con successo un razzo Proton che trasporta un satellite Usa. Il vettore serve per mandare in orbita EchoStar 21, un satellite per letelecomunicazioni degli Stati Uniti. Il lancio è stato effettuato dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Lo ha annunciato l'agenzia spaziale russa Roscosmos.