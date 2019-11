Sicurezza, l'Italia si "difende" sul mercato internazionale

Milano, 18 nov. (askanews) - L'Italia s'impone a livello internazionale anche nel settore delle automazioni, controllo accessi e sicurezza. Tra le novità presentate a Fiera Sicurezza, a Milano, soluzioni innovative che consentono di dialogare con tutte le automazioni e i sistemi di sicurezza e controllo dell abitazione da remoto, direttamente con smartphone o tablet, via App o assistenti vocali come Alexa.Oppure, in risposta all'esigenza crescente di sicurezza negli spazi pubblici, barriere antisfondamento che si alzano da terra i 2,5 secondi per difendere obiettivi sensibili o ancora le "gabbie" di accesso agli stadi di calcio o altri impianti sportivi ma anche barriere automatizzate, velocissime e connesse per sistemi di parcheggio.