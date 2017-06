Social e non solo, al via la Social Media Week Milan

Milano (askanews) - Social media e non solo. Si è aperta al Talent Garden di Milano l'edizione 2017 di Social Media Week Milano, la manifestazione sul mondo del web, della tecnologia e dell'innovazione.Il curatore Marcello Merlo."La nuova edizione di Social Media Week - ha spiegato - si caratterizza per un ampliamento dei suoi orizzonti contenutistici. Non ci focalizzeremo soltanto sui social media ma parleremo della pervasività delle tecnologie digitali nella nostra vita, anche nei social media, ma non solanto".Quindi anche marketing e comunicazione digitale saranno al centro dei tanti panel che riempiranno il talent Garden dal 13 al 16 giugno con workshop, seminar e keynote."Abbiamo allargato molto gli orizzonti, parleremo di design, chatbot, augmented reality e virtual reality, tra le tecnologie più interessanti del momento", ha aggiunto Merlo.Ogni anno la manifestazione ha un tema specifico."Il tema portante di questa edizione è 'Language and the Machine' e intelligenza artificiale - ha concluso l'organizzatore dell'evento - quindi con il machine learning, con gli algoritmi sempre più ricchi, complessi, e con la capacità che hanno le macchine di imparare dai loro stessi comportamenti si arricchiscono le possibilità in ambito digitale".Possibilità che saranno davvero molte per i visitatori dell'evento che quest'anno ha un taglio più business to business. In pochi giorni sono in programma 76 eventi in presenza di 120 speaker.