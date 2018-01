Sony lancia il cane robot intelligente: si chiama Aibo

Tokyo, (askanews) - Mentre in Giappone si festeggia l'anno del cane, il colosso dell'elettronica Sony ha lanciato una nuova versione del suo cane robot, con connessione a internet e dotato di intelligenza artificiale.Il cucciolo bianco-avorio si chiama "Aibo": scuote la testa e muove la coda, come se si stesse svegliando da un pisolino, quando viene tirato fuori dalla sua custodia, durante una cerimonia di compleanno che si è svolta a Tokyo.Uno dei primi ad acquistare Aibo, Naohiro Sugimoto, 7 anni, ha definito il giocattolo "pesante, ma bello"."Abbiamo perso il nostro cane, ma mio padre adora i cani. Abbiamo comprato un cane robot perché volevamo una nuova famiglia"."Si può scegliere se il robot è un maschio o una femmina. Io voglio che sia un maschio, un maschio selvaggio", aggiunge un altro cliente.Lungo 30 centimetri, il cane robot può muovere le orecchie, mentre gli occhi, composti da un display luminoso, possono mostrare diverse emozioni. Aibo è inoltre dotato di sensori, telecamere e microfoni.Il proprietario può giocare con lui anche in via remota tramite smartphone e insegnargli dei versetti dall'ufficio per fargli le feste quando torna a casa.