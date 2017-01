Spazio, a Bruxelles la Conferenza sulla European Space Policy

Bruxelles (askanews) - Si è chiusa a Bruxelles, in Belgio, la nona Conferenza sulle strategie spaziali per l'Europa, con un focus sui programmi che, nel futuro, vedranno impegnate l'Esa e le Agenzie spaziali nazionali dei singoli Paesi dell'Unione europea.Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, ha affermato che l'Unione europea può e deve essere una potenza spaziale. Numerosi manager del settore aerospaziale europeo sono intervenuti al dibattito per evidenziare l'eccellenza e le competenze raggiunte.Tra questi, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Roberto Battiston, che ha sottolineato come lo Spazio appartenga non solo a chi costruisce gli asset spaziali ma anche a chi li utilizza, di volta in volta, evidenziando la necessità di investire in educazione e comunicazione, in quanto queste favoriscono ad un tempo la crescita dell'individuo e la diffusione dell'informazione verso i cittadini.Al meeting erano presenti anche diversi rappresentanti dell'industria aerospaziale europea, settore in cui l'Italia è fra i Paesi leader.