Spazio, a Colonia ultime fasi del training per Paolo Nespoli

Colonia, (askanews) - Procede ad ampie falcate e a ritmi sempre piu serrati, per Paolo Nespoli, il cammino verso il 28 luglio 2017, giorno fissato per il lancio nello Spazio dell'astronauta italiano dell'Esa, alle prese con la fase finale del suo training al centro addestramento astronauti dell'Esa a Colonia, in Germania. @Astro_Paolo sta concludendo la preparazione per gli esperimenti che seguira a bordo dell'Iss nel corso dei 6 mesi di permanenza in orbita per la missione "Vita" assegnatagli dall'Asi, l'Agenzia spaziale italiana. A breve Nespoli si rechera nuovamente in Russia per la fase finale dell'addestramento e da li , successivamente, in Kazakhstan da dove partira , a bordo della navetta Sojuz MS-05 con i colleghi Randolph Bresnik della Nasa e Sergej Rjazanskij, di Roscosmos componenti della expedition 53. Le sue giornate a Colonia sono scandite dalle esercitazioni sui 13 esperimenti selezionati dall'Asi per la missione Vita, sui 200 totali sui quali Nespoli lavorera nello Spazio. Sotto la guida dei trainer e dei responsabili dei programmi, l'astronauta e alle prese, tra gli altri, con esperimenti che studiano lo stress attraverso il monitoraggio del livello di tensione e affaticamento, i problemi d'intolleranza ortostatica in microgravita e sulla realta virtuale applicata ai lavori sulla Iss. Per Nespoli, 60 anni, ingegnere e ufficiale paracadutista della riserva dell'Esercito, si tratta del terzo volo spaziale, il secondo dilunga durata sulla stazione spaziale internazionale. Le sue giornate a Colonia sono state filmate da una troupe cinematografica che sta realizzando un documentario da presentare alla prossima mostra del cinema di Venezia.