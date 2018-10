Spazio, cambio di comando sull'Iss: tocca al tedesco Alex Gerst

Houston (askanews) - Cambio di comando sulla Stazione spaziale internazionale; il comandante uscente Drew Feustel, astronauta americano della Nasa, ha simbolicamente consegnato "la chiave" della base orbitante, e con essa il ruolo di nuovo comandante, all'astronauta tedesco dell'Esa, Alexander Gerst, dando ufficialmente il via alla Expedition57."Il mio obiettivo come comandante della Stazione Spaziale - ha detto Alexander Gerst - è di completare tutti gli esperimenti, mantenere questa fantastica piattaforma di ricerca in buono stato e tornare a casa dagli amici".Gerst, 42 anni, specializzato in geofisica, selezionato dall'Esa nel 2009, è alla sua seconda missione spaziale ed è il secondo astronauta europeo a ricevere l'incarico di comandante dell'Iss dopo il belga Frank de Winne nel 2009. Dopo di lui toccherà all'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano che sarà il terzo comandante europeo e il primo comandante italiano della base, durante la sua missione "Beyond" nel 2019.