Spazio, decimo volo test di successo per il razzo di Jeff Bezos

Texas (askanews) - Ha completato con successo il suo decimo volo spaziale di prova, il razzo New Shepard di Blue origin, la compagnia privata americana che fa capo al patron di Amazon, Jeff Bezos.Il razzo ha compiuto un volo senza equipaggio da una piattaforma in Texas, dopo la separazione dal lanciatore, la capsula ha raggiunto un'altezza di 106 Km, superando quindi la Linea di Karman che segna il confine ideale tra l'atmosfera e lo Spazio. Entrambi i veicoli sono poi stati recuperati. L'intera missione è durata 10 minuti e 15 secondi e nonostante fosse un test è servita a mettyere in orbita 9 nanosatelliti grazie al "Flight opportunity program" della Nasa.A breve la compagnia Blue Origin sarà pronta a offrire voli turistici nello Spazio.