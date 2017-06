Spazio, decollata da Baikonur la navetta cargo Progress MS-6

Baikonur, Kazakhstan (askanews) - La navetta cargo russa Progress MS-6, carica di 2,5 tonnellate di rifornimenti per la Stazione spaziale internazionale, è stata lanciata mercoledì 14 giugno 2017 dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, con un razzo Soyuz-2.1A, nuova versione del lanciatore russo.L'aggancio della Progress al modulo russo Zvezda dell'Iss è previsto per venerdì 16 giugno 2017 alle ore 13,42 italiane. Resterà attraccata fino al dicembre 2017 quando rientrerà sulla Terra carica di rifiuti, bruciando nell'atmosfera.A bordo della navetta: rifornimenti per gli astronauti, esperimenti, pezzi di ricambio, gas per rigenerare l'aria nella base e 4 nano-satelliti che saranno rilasciati dagli astronauti durante una passeggiata spaziale.