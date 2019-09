Spazio, Elon Musk svela la nuova astronave Starship di SpaceX

Boca Chica, 30 set. (askanews) - Elon Musk ha svelato al mondo la nuova astronave "Starship" di SpaceX, destinata a trasportare l'uomo sulla Luna e su Marte. "È il Sacro Graal dei viaggi spaziali - ha detto, parlando a Boca Chica, in Texas, il miliardario visionario - rappresenta la svolta verso la trasfornmazione della nostra civilità in una civiltà spaziale, rendendo i viaggi interplanetari una normalità, come i viaggi aerei".Alla folta platea intervenuta, Musk ha mostrato i suggestivi video in graphic animation sui futuribili viaggi verso la Luna e verso Marte.La Starship è alta 50 metri e larga 9 ed è in grado di portare in orbita uomini e materiali fino a 150 tonnellate di peso. Partirà in cima a un razzo Super Heavy, alto 68 metri.I primi test di volo atmosferico del prototipo denominatop Starhopper sono già cominciati con buoni risultati, a breve, uinvece, la Starship, che nella forma ricorda l'astronave dei fumetti di Tin Tin, sarà pronta a effettuare i primi voli spaziali, prima senza e poi con equipaggio umano.