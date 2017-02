Spazio, l'Esa ha presentato il nuovo astronauta Matthias Maurer

Colonia (askanews) - L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha presentato ufficialmente alla stampa internazionale il suo nuovo astronauta, il tedesco Matthias Maurer.Ingegnere con esperienza decennale nella scienza dei materiali, nel 2009 Maurer è stato tra i 10 finalisti della selezione con cui, tra i 6 vincitori, vennero scelti anche gli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.La nomina di Maurer porta nuove opportunità di volo per l'Europa sull'Iss in futuro ed è un punto d'orgoglio per la Germania che presto avrà anche un comandante della Stazione spaziale internazionale, il tedesco Alexander Gerst."Essere un astronauta - ha commentato Maurer - è il miglior lavoro che io potessi immaginare. Sono entusiasta di far parte del team migliore d'Europa per le missioni attorno alla Terra, sulla Luna e oltre. La prospettiva di fare tutto questo come ambasciatore dell'Europa nello Spazio è una motivazione in più".Dopo la selezione nel 2009, Maurer che parla 4 lingue e sta imparando anche il cinese e il russo, è stato assunto in Esa come ingegnere di supporto degli equipaggi. Proprio con Parmitano ha svolto missioni nelle caverne e sott'acqua per esercitazioni in ambienti ostili, ed è stato anche un controllore dell'Eurocom il centro di controllo dell'Esa che tiene le comunicazioni con gli astronauti europei.