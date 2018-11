Spazio, il lancio della Progress Ms-10 visto dall'ISS

Milano (askanews) - Lo spettacolare video in time-lapse, realizzato dal forum italiano di appassionati di Spazio, AstronautiCAST, mostra il lancio della navetta cargo russa Progress Ms-10 visto direttamente dalla Stazione spaziale internazionale.La Progress è partita dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan il 16 novembre 2018 ed ha attraccato automaticamente alla ISS, con il suo carico di rifornimenti, il 19 novembre.Il video è stato realizzato velocizzando le immagini fornite in live streaming dalla Nasa che, grazie a telecamere in alta definizione, mostrano 24 ore su 24 la vista della Terra dalla base che orbita intorno al pianeta a 28mila km all'ora a 400 km d'altezza.