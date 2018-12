Spazio, il lancio della Soyuz Ms-11 visto da Gerst sulla Iss

Baikonur, (askanews) - Uno splendido video in timelapse, ripreso dal comandante della Stazione spaziale internazionale, l'astronauta tedesco dell'Esa Alexander Gerst, mostra il lancio della navetta spaziale Soyuz Ms-11 con a bordo l'equipaggio della Expedition 58/59, visto direttamente dalla base in orbita a 400 Km dalla superficie terrestre."Questi sono i nostri amici - ha scritto @Astro_Alex - quasi non riesco a credere che siano degli umani a cavalcare la cima di quella striscia bianca solitaria nel nero infinito".