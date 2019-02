Spazio, lanciata la prima sonda lunare israeliana

Roma, 22 feb. (askanews) - La prima sonda lunare israeliana, finanziata da fondi privati, ha iniziato il suo viaggio verso la Luna, dove dovrebbe arrivare in sette settimane facendo di Israele il quarto Paese capace di riuscire nell'intento. La sonda è stata lanciata da Cape Canaveral su un vettore Falcon 9 della SpaceX: il lancio è stato seguito in Israele da numerosi ingegneri e dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha sventolato la bandiera dello Stato ebraico.Circa mezz'ora dopo il lancio, più di 750 chilometri sopra l'Africa e a una velocità di 35.000 chilometri orari, il secondo stadio del vettore ha rilasciato la sonda, chiamata Bereshit (Genesi, in ebraico). La sonda, del peso di 585 chili, dovrebbe allunare l'11 aprile 2019; oltre a raccogliere dati sulla formazione del satellite, contiene anche dei cd con disegni di bambini, canzoni e immagini di simboli israeliani, gli oggetti personali di un sopravvissuto alla Shoah e una Bibbia ebraica.Fino a oggi solo Stati Uniti, Russia e Cina avevano inviato sonde sulla Luna e solo la Nasa è riuscita a portarvi degli astronauti fra il 1969 e il 1973, grazie al programma Apollo. Dopo Israele, l'India spera di diventare il quinto Paese a inviare una sonda sulla Luna con la missione Chandrayaan-2. E il Giappone prevede di inviare una piccola sonda lunare, chiamata Slim, per studiare un'area vulcanica entro il 2020-2021.