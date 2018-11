Spazio, lancio riuscito per navetta russa Progress MS-10

Baikonur (askanews) - Lancio riuscito per la navetta spaziale cargo russa Progress MS-10, partita dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, alle 19.14 italiane del 16 novembre 2018, alla volta della Stazione Spaziale Internazionale; l'attracco è previsto dopo un volo di 48 ore.Si tratta del primo lancio di una navetta destinata a raggiungere l'ISS dall'11 ottobre 2018, quando un guasto a uno dei 4 booster laterali del razzo Soyuz aveva costretto a un rientro di emergenza la navicella con a bordo il russo Aleksei Ovchinin e lo statunitense Nick Hague. Il successo di questo lancio escluderebbe quindi ulteriori ritardi per la prossima missione con equipaggio verso la Iss, in programma il 3 dicembre 2018.Il cargo Progress porta rifornimenti destinati all'equipaggio della Iss attualmente ridotto soli 3 membri, al comando dell'astronauta tedesco dell'Esa, Alexander Gerst.