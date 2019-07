Spazio, Luca Parmitano è partito per la Stazione Spaziale

Baikonur, 20 lug. (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano è partito per "Beyond" la sua seconda missione spaziale di lunga durata sull'Iss dopo "Volare" dell'Asi nel 2013.Il lancio è avvenuto senza problemi, come previsto, alle 18.28 ora italiana dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan. Con il colonnello Parmitano i suoi colleghi d'equipaggio della Expedition 60/61: il cosmonauta russo, Aleksander Skvortsov e l'astronauta americano della Nasa Andrew Morgan.Quarantadue anni, siciliano di Catania, sposato e padre di due figlie, il colonnello Parmitano fa parte del corpo astronauti europeo dal 2009. Prima di essere selezionato dall'Esa, è stato un pilota da combattimento dell'Aeronautica militare italiana sugli Am-x e un pilota collaudatore al reparto sperimentale volo dell'Arma azzurra, a Pratica di Mare (Roma).Durante la sua prima missione spaziale "Volare" è stato il primo italiano a effettuare delle missioni extraveicolari, le cosiddette "passeggiate spaziali", all'esterno della base orbitante mentre ora, nel mese di ottobre 2019, nella seconda fase della missione "Beyond", sarà il primo italiano a diventare comandante dell'Iss.