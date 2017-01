Spazio, è morto Eugene Cernan: ultimo uomo a camminare sulla Luna

Houston (askanews) - Luna, altopiano Taurus-Littrow, dicembre 1972. L'astronauta della Nasa, Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17, canta camminando sul suolo lunare; sarà l'ultimo uomo a farlo.Gene Cernan è morto lunedì 16 gennaio 2017, a 82 anni, 45 anni dopo la sua storica impresa, compiuta assieme ai colleghi Ron Evans ed Harrison Schmitt.Secondo un comunicato della famiglia, l'astronauta ed ex ufficiale della Marina aveva da tempo problemi di salute. Ciononostante, "anche a 82 anni, Gene tentava con passione di condividere il suo desiderio di continua esplorazione umana dello Spazio, incoraggiando i giovani a non fare di lui l'ultimo uomo ad aver camminato sulla Luna".Nel 2014 Cernan era stato in Italia per inaugurare il nuovo padiglione Spazio al Museo della Scienza di Milano, dov'è custodito anche un frammento di Luna che lui stesso riportò sulla Terra, e anche in quell'occasione non mancò di esortare il mondo a continuare a sognare, per tornare sulla Luna."Il pezzo che c'è qui è un po' di Luna che personalmente ho riportato sulla Terra - ha spiegato - come genere umano stiamo cercando di capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo e con le nostre missioni lunari abbiamo cercato di mettere insieme tutti i tasselli di un puzzle ancora incompleto. Per questo è assolutamente necessario tornare sulla Luna. E un giorno i giovani ancora capaci di sognare, lo faranno. E questa è una promessa".Nato a Chicago nel 1934, Cernan era uno dei 14 astronauti scelti dalla Nasa nel 1963. Ha partecipato alle missioni Gemini 9, Apollo 10 e Apollo 17. Con l'Apollo 10 si avvicinò alla superficie lunare fino a un'altezza di 15 Km ma non allunò, aprendo però la strada al successo dell'Apollo 11 e di tutte le altre missioni lunari. In totale ha trascorso 566 ore e 15 minuti nello Spazio, delle quali più di 73 ore sulla superficie della Luna.Nel 1976 ha lasciato la Nasa per entrare nel settore privato. È stato commentatore della televisione per i voli spaziali e testimonial della Omega, l'azienda che fornisce gli orologi alla Nasa.