Spazio, Nespoli a 60 anni l'astronauta Esa più anziano in orbita

Mosca (askanews) - Paolo Nespoli, milanese di Verano Brianza, a 60 anni sarà l'astronauta europeo più anziano ad andare nello Spazio. Mancano 2 settimane al lancio, fissato per il 28 luglio 2017 e l'equipaggio dell'Expedition 52, formato dal comandante russo Sergey Ryazanskiy, dall'astronauta Nasa, Randy Bresnik e dallo stesso Nespoli, astronauta italiano dell'Esa è stato impegnato in Russia nelle tradizionali cerimonie che precedono ogni volo.Su tutte, la deposizione di rose sulle tombe di Juri Gagarin, primo uomo nello Spazio e Sergei Korolev, padre della cosmonautica russa, posizionate sotto le mura del Cremlino, sulla piazza Rossa, a Mosca.Tra gli altri rituali pre-lancio: la visita al museo del centro addestramento cosmonauti di Star city, alle porte della capitale russa, con la firma del registro dei visitatori nell ufficio di Gagarin, ricostruito nel museo, assieme all'equipaggio di backup.Questi momenti scandiscono, di fatto, la fine del periodo di addestramento e l'inizio della fase finale della preparazione al lancio dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, dove l'equipaggio inizierà la quarantena, prima di volare sull'Iss con la navetta Sojuz Ms-05.La missione "Vita" affidata a Nespoli dall'Agenzia spaziale italiana (Asi), sarà la sua terza in orbita, la seconda sulla Stazione spaziale internazionale dove, nell'arco dei circa 6 mesi di permanenza, condurrà oltre 200 esperimenti scientifici, 13 dei quali italiani, alcuni proprio sull'invecchiamento delle cellule e sull'osteoporosi, con ricadute importanti per la vita di tutti noi."Ho accumulato conoscenze e capacità nelle ultime due missioni - ha spiegato Nespoli - mi trovo bene nello Spazio e lavoro bene ed è solo corretto che si continui questo utilizzo per ottenere un risultato migliore. Sono orgoglioso che l'Asi e l'Esa mi abbiano dato questo incarico e non aspetto altro che andare nello Spazio e fare Superman e lavorare per tutti".Nespoli condividerà la sua esperienza in orbita anche attraverso i social tramite il suo account twitter @Astro_Paolo e l'App Spac3, rilasciata poco prima del lancio, appositamente creata per favorire l'interazione con i suoi followers.