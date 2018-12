Spazio, nuovo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale

Houston (askanews) - Nuovo equipaggio a bordo della Stazione spaziale internazionale. Dopo i brividi legati all'incidente alla Soyuz Ms-10 dell'11 ottobre 2018, sono ripresi senza problemi i voli spaziali umani verso l'ISS e il nuovo equipaggio della Expedition 58/59 ha raggiunto il laboratorio orbitante.L'astronauta della Nasa Anne McClain, il canadese David Saint-Jacques dell'Asc e il cosmonauta Oleg Konenenko di Roscosmos si sono riuniti all'equipaggio residente composto dal comandante Alexander Gerst dell'Esa, Serena Aunon-Chancellor della Nasa e dal russo Sergey Prokopyev. Questi ultimi rientreranno sulla Terra il 20 dicembre 2018.McClain, Saint-Jacques e Konenenko trascorreranno più di 6 mesi nello Spazio conducendo centinaia di esperimenti scientificio in campi come la Biologia, la Scienza della Terra, la Ricerca umana, le Scienze fisiche e lo Sviluppo tecnologico, fornendo le basi per le prossime missioni umane oltre l'orbita bassa terrestre, cioé verso la Luna e Marte.