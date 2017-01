Spazio, prima passeggiata spaziale per il francese Tomas Pesquet

Milano (askanews) - La prima passeggiata spaziale per l'astronauta francese dell'Esa Thomas Pesquet è iniziata, venerdì 13 gennaio 2017, con l'autorizzazione all'apertura del boccaporto dell'Iss, da parte dell'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano. Pesquet, in orbita per la missione Proxima dal 17 novembre 2016, a 38 anni è il più giovane membro del corpo astronauti europeo ed è il 4 francese ad aver mai svolto una passeggiata spaziale.La sua missione extraveicolare, la numero 39, è durata 5 ore e 58 minuti, ed è stata la seconda programmata per un aggiornamento del sistema energetico della stazione, con la sostituzione con modelli più recenti di alcune vecchie batterie a nichel-idrogeno dell'Electrical Power Distribution System.Durante la prima Eva, il 6 gennaio 2017, Pesquet aveva assistito i colleghi della Nasa, Shane Kimbrough e Peggy Whitson dall'interno della base orbitante. Questa volta, invece, è stato lui stesso ad operare all'esterno, insieme con Kimbrough che è anche il comandante della Expedition 50.Nel corso della passeggiata spaziale @Thom_astro (questo è il suo nick su twitter) ha avuto modo anche di scattarsi un selfie mozzafiato come questo e di scherzare come in questo post: una missione extraveicolare - ha twittato - ovvero 400 km di vista sotto i piedi.Come il 6 gennaio, anche in questo caso, a coordinare i lavori dal centro di controllo missione c'era il nostro Luca Parmitano compagno di corso di Pesquet. Parmitano ha rivestito il ruolo di CapCom, il Capsule communicator ovvero colui che ha il compito di tenere le comunicazioni con gli astronauti in orbita.