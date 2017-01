Spazio, pronto al lancio da Kourou il satellite Hispasat 36W-1

Kourou (askanews) - È previsto per la notte tra il 27 e il 28 gennaio 2017, nello spazioporto europeo di Kourou, in Guiana francese, il lancio del razzo Soyuz con a bordo il satellite geostazionario Hispasat 36W-1. Si tratta del primo satellite costruito utilizzando la piattaforma dell'Esa SmallGEO che dà all'industria europea maggiori possibilità di svolgere ruoli significativi nel mercato delle telecomunicazioni a livello commerciale.Hispasat 36W-1 è stato costruito dall'azienda tedesca Ohb System di Brema, nell'ambito del programma Advanced Research in Telecommunications Systems dell'Esa.Il satellite, grazie a un innovativo processore RedSat, fornirà la copertaura satellitare per le telecomunicazioni a Spagna, Portogallo, Isole Canarie e Sud America con servizi multimediali più rapidi e affidabili di quelli attuali.