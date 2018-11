Spazio: pronto al lancio MetOp-C, satellite meteorologico europeo

Kourou (askanews) - È pronto al lancio il satellite meteorologico in orbita polare MetOp-C, terzo del programma nato in collaborazione tra Eumetsat (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) e Agenzia spazialeeuropea.Il lancio del razzo Soyuz è programmato per la notte martedì 6 novembre (all'1.47 ora italiana) dalla base di Kourou, in Guyana francese. Il satellite - realizzato da AirbusDefence and Space - sarà operato per la fase iniziale di messa in orbita dalla sede di Eumetsat a Darmstadt (Germania).I primi due satelliti polari del programma sono stati lanciati nel 2006 e nel 2012 con l'obiettivo di monitorare i gas atmosferici, la siccità, l'umidità, la temperatura, i venti, la scomparsa del ghiaccio marino artico, fornendo dati accurati in grado di migliorare sensibilmente le previsione meteorologiche e lo studio dei cambiamenti climatici.