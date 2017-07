Spazio, rilasciata l'App Space3 per seguire @astro_paolo sull'Iss

Baikonur (askanews) - L'Agenzia spaziale europea (Esa) e l'Agenzia spaziale italiana (Asi) hanno rilasciato l'App Spac3 che consentirà all'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli in partenza il 28 luglio 2017 per la missione Vita dell'Asi, di interagire con i suoi migliaia di followers sulla Terra durante l'intera permanenza di circa 5 mesi sulla Stazione spaziale internazionale.L'App, scaricabile dagli store sia per iOS sia per Android, permette di visualizzare e scegliere una tra le immagini che quotidiamente Nespoli, che su twitter usa il nick @astro_paolo, metterà a disposizione dallo Spazio. Sarà poi sufficiente scattare un selfie o selezionare una foto dalla propria gallery per mixarla con quella spaziale con il logo della missione, il cosiddetto "Terzo paradiso" creato da Michelangelo Pistoletto. La combinazione tra le due immagini potrà essere postata sui social e andrà a completare un logo interattivo della missione "Vita", composto ogni volta da mille immagini.Intanto a Baikonur, in Kazakhstan continuano i preparativi per il lancio della navetta Sojuz Ms-05 che, porterà nello Spazio @Astro_paolo e i suoi colleghi dell'Expedition 52/53, il cosmonauta russo Sergej Rjazanskij e l'astronauta americano, Randy Bresnik.Gli astronauti hanno ispezionato la navetta e Nespoli ha twittato le foto di TransformerMax, il pupazzetto portafortuna, datogli in prestito dal figlio Max, che verrà usato come indicatore della corretta immissione in orbita della Sojuz.L'appuntamento per il lancio, che verrà trasmesso anche in diretta straming su internet, è per venerdì 28 luglio, alle 17:41 ora italiana; sei ore più tardi, il docking e l'ingresso nell'Iss