Spazio, scoperto Farout il pianeta più lontano del Sistema Solare

Mauna Kea, Hawaii (askanews) - Si chiama Farout, è rosa ed è il corpo celeste più distante del Sistema Solare. Si tratta di un pianeta nano, nome in codice 2018 VG18, 120 volte più distante dal Sole di quanto non lo sia la Terra scoperto dagli scienziati Scott Sheppard, della Carnegie Institution for Science americana, David Tholen, dell'Università delle Hawaii e Chad Trujillo, dell'Università dell'Arizona Settentrionale.Farout è stato scoperto grazie al telescopio giapponese Subaru, che si trova sul vulcano Mauna Kea delle Hawaii, mentre gli astronomi scandagliavano i recessi del Sistema Solare in cerca dell'ormai famigerato Nono pianeta, che molti danno per certo anche se al momento non c'è alcuna prova della sua esistenza.Di questo misterioso pianeta rosa non si conosce ancora molto se non la sua distanza estrema dal Sole, 120 unità astronomiche cioé quasi 18 miliardi di km, che il suo diametro approssimativo è di circa 500 chilometri e che il suo colore rosa è tipico dei mondi ghiacciati. Data la sua distanza dal Sole Farout impiega più di mille anni per compiere un'orbita completa attorno alla stella.