Spazio, testato il nuovo motore dei razzi Ariane 6 e Vega-C

Kourou (askanews) - È stato testato con successo allo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, il motore a propellente solido P120C, realizzato in Italia dalle industrie Avio di Colleferro, alle porte di Roma, per la nuova generazione dei lanciatori europei Vega-C e Ariane 6.Il P120C è il più grande motore monolitico a propellente solido al mondo a essere costruito in fibra di carbonio. Ha un peso di circa 8 tonnellate e ha una capacità di carico pari a 142 tonnellate di propellente. Negli oltre due minuti di tempo della combustione del propellente solido è in grado di generare una spinta media che equivale a quella di 15 motori di aerei passeggeri di nuova generazione.Il motore sarà utilizzato come booster nella configurazione dei lanciatori Ariane 62 e Ariane 64, oltre a essere impiegato come primo stadio del nuovo lanciatore Vega-C. A regime si prevede una produzione di 35 motori all anno nello stabilimento italiano di Colleferro.