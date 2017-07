Spazio, tutto pronto a Baikonur per il lancio di Paolo Nespoli

Baikonur (askanews) - Ultimi preparativi al cosmodromo di Baikonur, enclave russo in Kazakhstan, dove la Roscosmos ha dato il via libera definitivo alla partenza del razzo Soyuz con la navetta Ms-05 che traghetterà verso la Stazione spaziale internazionale, l'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, 60 anni compiuti ad aprile, alla sua terza missione spaziale, la seconda di lunga durata.Il lift-off del razzo Soyuz è previsto per le 17.41 ora italiana di venerdì 28 luglio 2017. Sei ore più tardi, il docking con la Iss e alle 2 di notte circa, l'ingresso nella Iss. Con Nespoli gli altri due membri della Expedition 52/53, il comandante russo, Sergej Rjazanskij e l'americano Randy Bresnik della Nasa.Il razzo è già pronto sulla rampa di lancio, trasportato dall'hangar dov'è stato assemblato da un trenino che, secondo l'usanza russa, deve rispettare tutte le tradizioni che precedono ogni lancio, come l'ora di uscita: le 7 in punto, come accadde col convoglio che trasportò lo Sputnik nel 1957 o una monetina da schiacciare sui binari.Anche gli astronauti, prima di salire a bordo del razzo che li sparerà verso le stelle, devono rispettare qualche tradizione; la più curiosa: fare pipì vicino alla ruota del pullmino che li porta alla rampa, come fece Juri Gagarin prima del suo storico volo spaziale.La missione affidata dalla'Asi ad @astro_paolo, questo il nick con il quale è possibile seguirlo su twitter, si chiama "Vita" e prevede 11 esperimenti scientifici, in gran parte biomedici e tecnologici, che si aggiungono ai circa 200 che l'astronauta italiano svolgerà a bordo della base spaziale.In questo suo terzo volo, a dargli sollievo dopo la fatica del viaggio, Nespoli troverà anche un genere di conforto molto "made in Italy", lasciatogli in eredità da Samantha Cristoforetti: il caffè preparato con la ISSpresso, la macchinetta da caffè spaziale realizzata da Argotec e Lavazza.Il lancio si potrà seguire in diretta streaming sul sito web dell'Asi. Per tutta la missione si potrà interagire con @astro_paolo tramite i social network e la speciale App Spac3.