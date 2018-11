Spazio, un lancio dietro l'altro: verso la Iss anche la Cygnus

Wallops Island (askanews) - Un successo spaziale dietro l'altro. A sole poche ore dal lancio della navetta cargo russa Progress da Baikonur, in Kazakhstan, è stata lanciata anche la capsula cargo russa americana Cygnus; ora entrambi sono in rotta verso la Stazione Spaziale Internazionale.La navetta Cygnus dell'azienda spaziale privata Orbital Atk è stata lanciata con un razzo Antares dalla base Nasa di Wallops Island, in Virginia e trasporta 3,3 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici destinati agli astronauti a bordo dell'Iss.Questa è la decima missione di questo tipo di navetta che viene agganciato alla stazione orbitale grazie al braccio robotico canadese Canadarm 2. L'arrivo è previsto per lunedì 19 novembre 2018 sull'Iss dove resterà agganciato per circa due mesi prima di ritornare sulla Terra bruciando nell'atmosfera con il suo carico di rifiuti.Cygnus è un successo anche italiano, i moduli pressurizzati delle navette infatti sono realizzati a Torino dalla Thales Alenia Space, del gruppo Leonardo-Finmeccanica.